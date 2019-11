Djingo, l'enceinte connectée d'Orange, commercialisée dès le 14 novembre

Capture d'écran © Orange

L'opérateur historique a fini par se lancer sur le marché des enceintes connectées

Un assistant virtuel accessible aux clients comme aux non-abonnés Orange

La fiche technique du Speaker Dingo :

Dimensions : 102x106x106 mm (Hauteur, largeur, profondeur)

Poids : 580 grammes

Connexion Wi-Fi : 802.11a/b/g/n. Pas de prise en charge des réseaux Wi-Fi ad-hoc (ou peer-to-peer) ni les réseaux cachés

Équipements compatibles : un mobile compatible iOS ou Android intégrant la fonction Bluetooth 4.2 est nécessaire

Audio : Restitution sonore à 360° | Puissance 25W max | 2 Tweeters 45 mm | 2 radiateurs passifs 55 mm pour améliorer les basses | Sortie audio optique + jack 3,5 mm pour relier l'enceinte à votre chaîne HiFi.

Elle arrive, enfin. Après avoir d'abord été annoncée pour le printemps 2019, puis testée par plusieurs centaines de personnes ces derniers mois, l'enceinte connectée made in Orange, répondant au nom de Djingo, devrait cette fois être lancée ce mercredi 13 novembre 2019, puis commercialisée dans la foulée le lendemain, jeudi 14 novembre.Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Il faut reconnaître qu'Orange a pris tout son temps pour lancer son nouveau bébé dans la fosse aux objets connectés. Déjà bien présent sur le marché de l'IoT avec ses offres Maison connectée et Maison protégée , l'opérateur historique souffrait encore du manque d'un enceinte personnelle - et de son assistant virtuel - mais ce défaut s'apprête à être gommé.Lors d'une conférence de presse prévue mercredi, Orange devrait ainsi officiellement présenter son Speaker Djingo ainsi que sa Télécommande TV vocale, déjà évoquée lors du lancement de la Livebox 5 , au début du mois d'octobre. Concernant cette dernière, elle devrait inclure un micro et permettra donc, par définition, de piloter sa télévision grâce à la voix.Mais revenons à Djingo. L'enceinte intelligente, développée en étroite collaboration avec le pendant allemand de l'opérateur, Deutsche Telekom, permet de piloter avec la voix de nombreux services. On peut ainsi lui demander de changer de chaîne TV, nous le disions, mais aussi d'écouter votre musique (via Deezer), les informations du jour (avec franceinfo), de découvrir la météo, de passer et recevoir un appel en mains libres, et de répondre à vos questions, grâce à l'assistant Djingo, intégré au Speaker, qui peut aussi fonctionner avec les différents services de l'entreprise.Djingo peut par ailleurs piloter la totalité des fonctionnalités du service domotique Maison connectée, dont l'opérateur assure assez largement la promotion dans les médias ces derniers mois. L'assistant virtuel d'Orange peut également fonctionner avec des services comme Orange Bank, ou sur l'appli TV d'Orange directement. Notons que l'enceinte, elle, intègre l'assistant vocal Alexa d'Amazon, ce qui pourrait créer la confusion chez certains, et offrir un complément pour d'autres.Une dernière précision d'importance. Si vous vous demandez s'il est impératif d'être client Orange pour utiliser le Speaker Djingo, qui bénéficie de sa propre application mobile éponyme (qui permet de personnaliser ses services), sachez que la réponse estIl suffit en effet de créer un compte Orange sur orange.fr, et le tour est joué.