La nouvelle Livebox d'Orange est enfin dévoilée !

Une nouvelle box destinée à améliorer la couverture Wi-Fi

Orange propose un produit plus respectueux de l'environnement

Source : Communiqué de presse

La Livebox 5 a été présentée à la presse ce mercredi par les équipes d'Orange. Ce modèle, évoqué brièvement il y a quelques jours par la directrice exécutive d'Orange, Fabienne Dulac, ne sera pas une grande révolution dans l'univers des télécoms. L'opérateur a en effet préféré, pour cette nouvelle génération de box, améliorer l'existant et se concentrer sur les usages pour le grand public.Cette Livebox offre des débits théoriques de 2 Gbit/s en download et de 600 Mbit/s en upload. Orange explique dans sa communication que le débit sera partagé entre les appareils connectés sur la box internet, offrant jusqu'à 1 Gbit/s par équipement. L'opérateur n'a pas souhaité suivre les 10 Gbit/s proposés par son concurrent Free avec la Delta , un débit impressionnant mais encore inaccessible pour la quasi intégralité des abonnés Freebox.La Livebox 5 ne possède pas non plus de Wi-Fi 6, alors que l'on aurait pu s'attendre à l'adoption de ce nouveau standard déjà à l'oeuvre dans la dernière box de SFR La couverture Wi-Fi est, par ailleurs, l'autre grande nouveauté de cette Livebox, avec l'apparition de ce qu'Orange appelle un «».Concrètement la box va sélectionner automatiquement la meilleure fréquence (2,4 ou 5 GHz) et le meilleur canal disponible pour couvrir au mieux le logement où elle est installée. Orange va également proposer gratuitement son répéteur Wi-Fi pour les abonnés Livebox Up et les packs Open Up, sur simple demande auprès du service client.Enfin Orange insiste sur l'aspect écologique de sa box. La Livebox 5 sera 17 % plus économe en énergie par rapport à la précédente génération ; elle est composée à 100 % de plastique recyclé et de moins de composants électroniques pour faciliter son recyclage.La Livebox 5 sera commercialisée dès le 10 octobre dans les offres Internet Livebox Up fibre (à partir de 30,99 € par mois pendant 12 mois puis 49,99 € par mois), et les packs Open Up (à partir de 28,99 € par mois pendant 12 mois puis 52,99 €).