Qui veut prendre la place de Stéphane Richard (et son salaire annuel de 1,6 million) ?

Pour la présidence, le choix sera cependant sans doute plus restreint. Le profil idéal serait plutôt un dirigeant en fin de carrière avec des connaissances dans le secteur technologique et capable de représenter le groupe à l’étranger et à l’extérieur. Il devra également former un duo efficace avec le directeur général. Autre contrainte importante pour le recrutement : le salaire. « Il ne faut pas venir chez Orange pour l'argent », a indiqué le P.-D.G. actuel face aux salariés jeudi, pointant un salaire trois à quatre fois inférieur par rapport à ses pairs. Stéphane Richard touchait en effet 1,6 million d'euros en 2020, en intégrant la part variable (570 000 euros) et les attributions d'actions gratuites (10 616). En divisant les fonctions, cette somme sera divisée entre le président et le directeur général. Le groupe prévoit d’augmenter cette enveloppe totale, mais devra sans doute la gonfler davantage pour trouver les candidats idéaux dans le temps imparti.