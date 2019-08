Free se targue d'être l'opérateur à avoir gagné le plus d'abonnés sur la Fibre au deuxième trimestre

Xavier Niel, Monsieur Free (© Clubic)

Encore mieux qu'Orange, qui avait pourtant battu son record

Free, conforme à son plan Odyssée 2024

Source : Iliad

Avec la sortie des nouvelles box internet ( Freebox Delta SFR Box 8 ...) et le renforcement des équipements sur le territoire, le marché de lacontinue de prendre son envol, avec des abonnés qui se comptent par millions partout en France. Les fournisseurs d'accès à Internet profitent naturellement de cet essor, parmi lesquels, qui vient d'annoncer avoir été le plus fort en termes de recrutement au deuxième trimestre.L'opérateur télécoms a annoncé, jeudi 29 août, avoir recruté. Il indique aussi être le premier à être titulaire d'un réseauparmi les opérateurs alternatifs. Free dispose désormais deAlors qu'il se targue d'être le «»,a effectivement fait. Au deuxième trimestre, Orange a recruté 160 000 abonnés supplémentaires , battant ainsi son record. Mais l'opérateur historique a manqué la tête, d'un rien. De leurs côtés, Bouygues Telecom (+ 82 000) et SFR (+ 64 000) , ont progressé plus timidement.En communiquant sa bonne nouvelle, et en attendant ses résultats financiers,a également annoncé être, sur laquelle il mise beaucoup, et qui permet des débits théoriques pouvant atteindre, dans le cas où vous bénéficiez d'équipements compatibles.Conformément à son plan Odyssée 2024 , dévoilé en mai et qui fixe l'objectif d'abonnés fibre à 4,5 millions et celui des prises raccordables à 30 millions d'ici 2024, Free poursuit son développement de la technologie. Dernièrement, la filiale d'Iliad a annoncé avoir déployé la technologie sur les réseaux(105 000 logements),(15 000 logements) et(20 000 logements).