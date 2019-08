BFM sur Freebox, pour l'instant c'est fini, le retour pourrait se faire en payant

Une situation regrettable pour Altice



La décision était attendue a cessé la diffusion de, ainsi que l'ensemble des chaînes du groupe Altice ce lundi 26 août à 23H21 précises.Laaffiche désormais un message indiquant à l'abonné que, dans l'attente d'un accord entre les deux parties , il peut passer par le décodeur TNT intégré à l'appareil ou par un livestream légal à récupérer depuis le Freestore.Invité sur Franceinfo ce matin, PDG du groupe Altice, regrette cette décision : «».Xavier Niel a quant à luiet publiée par Les Échos . Dans ce texte, le fondateur de Free revient sur les différents épisodes de ce bras de fer entre son groupe et Altice, et explique, une chaîne disponible gratuitement sur la TNT.Se considérant comme «» qui a contribué au succès de BFMTV depuis son lancement, il ajoute être ouvert à une rémunération des services associés d'Altice (notamment du replay) mais estime que le montant demandé est trop important pour une utilisation quasi nulle de ses abonnés.Un contrat était sur le point d'être finalisé entre Altice et Free, ce dernier rémunérant le groupe médias a posteriori, en fonction du taux d'utilisation de ses services par ses abonnés. Maiset campé sur ses positions.Xavier Niel tacle au passage la rédaction de BFMTV, qu'il accuse de «». Les intéressés apprécieront.Pour le moment,et les chaînes du groupe Altice devraient rester inaccessibles durant encore plusieurs jours depuis l'interface de la Freebox . Xavier Niel avance l'idée, permettant contre quelques euros par mois de récupérer la première chaîne info de France. Pas sûr que la proposition séduise les Freenautes.