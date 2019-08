Sommée de cesser de diffuser les chaines d'Altice, Free opèrerait la coupure dès vendredi

Free pourrait couper le signal rapidement pour faire pression sur son rival

Altice risque une chute brutale de son audience

Source : Le Figaro

À la fin du mois de juillet, leavait statué que Free ne pouvait pas diffuser sans accord financier les chaînes du groupe, sur sa Freebox . La justice avait laissé jusqu'au 27 août à l'opérateur pour trouver un accord, avant de devoirSeulementest bien décidé à tendre les négociations et l'on apprend dansque la société dirigée par Xavier Niel. Les abonnés recevant la télévision enne pourraient ainsi plus accéder à la première chaîne d'information de France, sauf à rebrancher leur câble antenne et passer par le signal TNT traditionnel.Sipeut craindre une, privés d'une chaîne populaire et très suivie,après la coupure.Les box sont aujourd'hui leet Free compte un peu moins de cinq millions d'abonnés en France, un chiffre non négligeable alors queCette décision brutale pourrait ainsi amener les deux acteurs à trouver rapidement une solution dans ce conflit qui dure depuis de nombreux mois.