Bouygues Telecom : un chiffre d'affaires en hausse et une poussée sur le mobile au deuxième trimestre

Bouygues a convaincu les Français sur le mobile

Pas ridicule sur la Fibre, même si Free et Orange dominent

Source : Communiqué de presse

a dévoilé, lundi 26 août, ses résultats financiers du deuxième trimestre. Et ils sont plutôt bons, comme ceux du premier, qui fut marqué par une importance progression de son chiffre d'affaires et des recrutements honorables, d'abord sur le mobile puis sur le fixe, où la société a enfin sérieusement accéléré son déploiement de prises raccordables sur le territoire.Le groupe Bouygues a indiqué que sa filiale des télécoms a généré, au premier semestre 2019, un, en hausse de 14 % par rapport à l'année dernière. C'est évidemment la branche services de l'opérateur (2,26 milliards et + 7 %) qui le porte.Concernant ses résultats commerciaux cette fois, Bouygues Telecom peut garder la tête haute, avec de remarquables performances sur la tranche. L'opérateur a recrutéet plus de 280 000 depuis le début de l'année. Sur le deuxième trimestre, Bouygues surpasse SFR (+ 105 000) et Orange (+ 61 000), Free n'ayant pas encore communiqué ses chiffres sur le mobile.Du côté du, Bouygues Telecom ne s'en sort pas trop mal. Alors que lan'est pas vraiment son point fort, l'opérateur télécoms a tout de même recruté(176 000 depuis le début de l'année), et compte désormais 745 000 clients équipés de la technologie.Au bilan trimestriel, Bouygues Telecom se classe endevant SFR (+ 64 000), mais derrière Free (+ 170 000) et Orange (+ 160 000) La société s'est fixée comme objectif de disposer de 12 millions de prises raccordables à la Fibre optique avant la fin de l'année. Elle en possédait 9,1 millions à la fin du mois de juin, soit 3,6 millions de plus qu'il y a un an.