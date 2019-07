5G : Bouygues Telecom poursuit ses tests à Lyon, et dans d'autres villes de France

Des tests menés dans la bande 3,5 GHz

Le 4 janvier 2019,avait passé à Lyon le tout premier appelen conditions réelles, en partenariat avec l'équipementier suédois Ericsson . Dans la capitale des Gaules, neuf sites 5G autorisés par l'Arcep sont actuellement en test, dans les 3et 6arrondissements.Menée de concert avec la ville de Lyon, cette expérimentation pilote 5G vise à mieux appréhender la technologie et ses équipements, afin de dégager les besoins futurs et d'évaluer les promesses de 5G, que l'on sait élevées en termes de performances (latence, débit, services, usages).Les tests 5G utilisent les fréquences 3,4 ‑ 3,8 GHz dans la, bande générique identifiée comme étant la bande cœur du réseau sans fil de cinquième génération en Europe.après avoir reçu l'agrément de l'ANFR. Le Rhône est d'ailleurs le département où Bouygues a installé le plus de supports expérimentaux 5G , avec la Gironde.En parallèle, l'opérateur mène aussi des expérimentations à Bordeaux, Paris, Vélizy mais également Rouen.