La France a officiellement lancé sa procédure d'attribution des fréquences 5G

Une attribution qui va durer jusqu'au début de l'année 2020



Plusieurs milliards d'euros attendus par l'État



Source : Le Monde

L'a officiellement ouvert la procédure d'attribution des fréquencesaux opérateurs. L'organisme de régulation des télécoms débute aujourd'hui une consultation avec les différents acteurs impliqués dans le déploiement du réseau mobile de nouvelle génération.Cette discussion aura lieu jusqu'au 4 septembre précisément, et les enchères seront organisées quelques semaines plus tard. L'État doit décider duà prix fixe et du prix de réserve avant de débuter cette mise en vente des fréquences aux quatre opérateurs mobiles.Cette procédure devrait prendre fin, juste à temps pour le déploiement commercial un peu plus tard dans l'année. Selon l'Arcep, chaque opérateur devrait être en mesure de proposer une couverture 5G dansau minimum.La couverture plus complète du territoire prendre quant à elle plus de temps, l'autorité de régulation estimant que. Le temps également pour les consommateurs de renouveler leur équipement et d'acquérir des smartphones compatibles.Les retombées économiques pour l'État devraient être particulièrement confortables.le montant total des enchères, même si elles ne devraient pas atteindre le montant stratosphérique vu en Allemagne.Il y a quelques semaines, les opérateurs d'Outre-Rhin avaient dépensépour se voir attribuer leurs fréquences, alors que les analystes tablaient pour leur part sur un chiffre compris entre 3 et 5 milliards d'euros au maximum.