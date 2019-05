Bouygues Télécom : bons résultats au premier trimestre, malgré un bénéfice en baisse

Augmentation du nombre d'abonnés sur le mobile et le fixe

Recul attendu du bénéfice net

Source : La Tribune

commence 2019 par de bonnes nouvelles quant à la santé de l'entreprise. Les trois premiers mois de l'année ont en effet vu une progression de la plupart de ses indicateurs clés.Ainsi, l'opérateur a enregistré uneen un an, pour atteindre 1,45 milliard d'euros (+13,3 %). Autre chiffre scruté par les marchés financiers, l'excédent brut d'exploitation de la société s'élève à 300 millions d'euros au premier trimestre, soit une augmentation de 20 %.Ces résultats positifs s'expliquent notamment par lade Bouygues Télécom. L'opérateur a en effet su convaincre 149 000 clients supplémentaires sur ses forfaits de téléphonie, auxquels s'ajoutent 310 000 nouveaux utilisateurs pour ses offres liées aux objets connectés. Au total, l'entreprise revendique 16,8 millions de clients sur son activité mobile.Quant aux offres sur le fixe, elles ont également attiré 59 000 abonnés en plus, ce qui porte leur nombre global à 3,7 millions. Et parmi ceux-ci, 663 000 bénéficient actuellement de la fibre et de son très haut débit, soit 18 % du parc total.Dans ce lot de réjouissances, un bémol semble toutefois venir ternir le tableau : leau premier trimestre 2019, à 53 millions d'euros. Mais en réalité, les origines de cette apparente contre-performance sont à chercher du côté de l'année dernière. À cette époque, Bouygues Télécom avait en effet enregistré la cession de plusieurs centaines de pylônes à l'entreprise espagnole Cellnex.