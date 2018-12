Entièrement légal et gratuit,propose l'enregistrement et le visionnage des replays, du direct et des programmes à venir des chaînes TV françaises de la TNT. Simple et multiplateforme (aussi disponible pour macOS et Linux), il propose une foule d'options et fonctions pour télécharger et convertir des programmes TV en haute résolution. Un must à télécharger et à recommander !

Que faire avec Captvty ?

Un enregistreur complet

Sa prise en main

est un logiciel Windows gratuit permettant de regarder et d'enregistrer le direct ou le replay des chaînes TV françaises de la TNT. Grâce à FAQ bien documentée relative à sa légalité , l'éditeur s'appuie sur de nombreux articles de lois françaises et européennes pour justifier de son caractère légal.En effet, l'utilisateur est en mesure de visionner le direct grâce au lecteur intégré ou de regarder un programme précédents grâce au plateforme de replays de chaque chaîne. Cependant, certaines chaînes ne proposent pas le visionnage en direct ou alors l'enregistrement programmé.Outre les replays, une grille des programmes en direct et à venir est disponible et il suffit d'un clic pour lancer l'enregistrement en direct ou programmé selon la chaîne TV choisie. Le téléchargement de programmes s'effectue au format MPEG-2 TS et selon différentes résolution en basse ou haute définition selon les besoins. Un module de conversion intégré permet de passer vers aux formats MP4 ou MKV pour plus facilement exportable et lisible sur un lecteur externe.propose également de télécharger manuellement des vidéos à partir d'une simple URL compatible comme la majorité des sites web des chaînes TV françaises, belges, canadiennes et suisse ainsi que des plateformes vidéo comme YouTube et Dailymotion.propose une interface en français simple et intuitive pour gérer au mieux l'enregistrement de ses programmes favoris gratuitement et en toute légalité. Chapeau!