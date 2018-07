est un outil libre, simple et efficace pour découper des fichiers vidéos et audio sans perte de qualité. Il est aussi léger, multiplateforme et portable, pratique en vacances et en déplacement pour couper des rushs vidéo et ainsi économiser de l'espace disque.

Que faire avec LosslessCut ?

Comment faire?

Son ergonomie

est un utilitaire un peu méconnu mais qui gagne à avoir sa place dans la trousse à outils libre et multimédia. En effet, ce logiciel permet de découper des fichiers audio et vidéo en toute simplicité et sans perte de qualité. Outre sa gratuité, il présente comme autres avantages d'être portable et disponible sous Windows, macOS et Linux.Après avoir importé une vidéo ou un fichier audio, l'utilisateur est invité à sélectionner le début et la fin de la sélection, à modifier la rotation du média ou encore à supprimer la bande son. Une fois que le résultat escompté est atteint, il est possible d'enregistrer en un clic la vidéo découpée dans le dossier d'origine de la vidéo.Soulignons ici que le logiciel ne supprime pas automatiquement la vidéo originale, pratique en cas de mégarde. Côté format,préserve au mieux la qualité de la vidéo et s'avère compatible avec les formats MP4, MOV, WebM, MKV, OGG, WAV, MP3, AAC ainsi que les codecs et formats H264, Theora, VP8 et VP9. Cependant, certains formats comme le AVI ne sont pas pris en charge.Côté prise en main, l'interface est en anglais mais reste simple à utiliser grâce à des contrôles intuitif et un traitement vidéo rapide.