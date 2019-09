JO 2020 : vous pourrez visualiser la vitesse des athlètes en temps réel en mode "jeux vidéo"

Une expérience sportive « améliorée »

Source : The Verge

Les amateurs de sport vont être comblés grâce à un nouveau genre de retransmission futuriste. On a hâte de voir ce que ça donne.La société américaine, principalement connue pour ses processeurs, a développé une technologie de « suivi 3D » pour « connecter les fans et les athlètes comme jamais auparavant ».La 3DAT () fonctionne sur la base de quatre caméras mobiles capturant les mouvements des athlètes avant de les transmettre à un système d'intelligence artificielle qui analysera les images collectées pour diffuser les informations, en direct, au public.Intel transmettra ensuite des données encore plus poussées aux athlètes pour qu'ils puissent eux-mêmes améliorer leur technique pendant l'entraînement.