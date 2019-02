Intel Neural Compute Stick 2 : de l'intelligence offline

© Intel

Une vision artificielle autonome

De multiples applications

Source : Engadget

Les 14 et 15 novembre 2018, Intel tient sa première conférence pour développeurs, dédiée à l'intelligence artificielle, à Pékin. Pour bien commencer, l'entreprise a présenté une nouvelle version de sonLese présente sous la forme d'une grosse clé USB, somme toute assez classique. Mais le dispositif embarque une technologie puissante, à commencer par la dernière génération de VPU : le Movidius Myriad X. Il s'agit d'un processeur basse consommation prévu pour la vision par ordinateur et le. Et cette dernière version estque la précédente.Le NCS2 agit ainsi comme unet permet de réaliser des, et de les tester, sans avoir recours à Internet ou au cloud. Tout ce dont vous avez besoin pour l'utiliser est un ordinateur avec un OS basé sur Linux et un port USB 3.0.Le nouveau produit d'Intel peut être utilisé pour le prototypage de diversdotés de vision artificielle, comme des drones ou des caméras intelligentes. Une version précommercialisée a ainsi permis le développement d'applications telles que la détection de bactéries nocives dans l'eau ou la transcription automatique de la langue des signes en texte.Le NCS2 est vendu aux prix de(environ 88 euros). De plus, si vous avez un projet ambitieux d'intelligence artificielle et que vous disposez d'un budget suffisant, vous pouvez combiner plusieurs sticks, afin de profiter du cumul de leur puissance de calcul.