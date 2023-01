Le Monde reconstitue la voix du général de Gaulle, grâce au "voice cloning" : qu'est-ce que c'est ?

La première étape a été de retrouver le texte originel de l'appel du 18 juin. Les journalistes se sont donc entourés d'experts et d'historiens, afin d'essayer reproduire à l'identique le fameux discours du général De Gaulle.

Le manuscrit conservé par la Fondation Charles De Gaulle diffère du texte prononcé sur les ondes. Les équipes du Monde et les chercheurs se sont donc plongés dans les brouillons, les archives et les témoignages pour obtenir une version proche historiquement de celle prononcée en juin 40.

Des chercheurs en éthique se sont également joints au projet, pour éviter les fausses informations et les erreurs volontaires ou non, afin, là encore, de respecter le fond et la forme des propos tenus par De Gaulle.