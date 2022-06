Une IA pour compter les moutons, on n’arrête pas le progrès

Au fil des années, l'intelligence artificielle devient de plus en plus présente au sein de nos sociétés. Si l’on reste très loin d’une intelligence artificielle dite « forte », dépeinte dans beaucoup d’œuvres dystopiques et qui serait en mesure de véritablement prendre le contrôle, les champs d’applications de nos IA dites « faibles » , conçues pour des tâches très spécifiques, sont désormais légion. PlainSight, une société californienne spécialisée dans l’intelligence artificielle, propose une plateforme pour compter les moutons.