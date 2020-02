À l'approche de sa conférence, Samsung dévoile par erreur la date de sortie du Galaxy Home Mini

Une erreur qui en dit long

On n'avait plus de nouvelles du Galaxy Home depuis sa présentation en août 2018. L'enceinte connectée de Samsung est semble-t-il restée dans les cartons et le constructeur n'a toujours pas annoncé de date de sorite pour son appareil équipé de l'assistant vocal Bixby.Samsung va pourtant tenter sa chance sur ce marché, mais avec le Galaxy Home Mini, une version réduite qui concurrencerait frontalement les Amazon Echo et autres Google Home Le site sud-coréen du constructeur a lâché malencontreusement la date de sortie de l'appareil avant de la retirer dans la foulée. Ce sera donc le 12 février prochain que Samsung lancera son appareil à un prix de 99 000 wons, soit 75 euros.Au niveau des fonctionnalités, le Galaxy Home Mini devrait être capable d'envoyer et de recevoir des messages sans avoir à y connecter son smartphone. Il pourra également être appairé à des détecteurs de présence pour se transformer en centrale d'alarme et envoyer des notifications en cas de problème.Les haut-parleurs seront conçus par AKG et la page de présentation, aujourd'hui hors-ligne, indiquait une expérience sonore à 360 degrés et un mode multi-room, ainsi qu'une fonctionnalité permettant de passer la musique du smartphone vers l'enceinte automatiquement quand l'utilisateur rentre chez lui, par exemple.Samsung donnera la veille une conférence pour annoncer ses nouveaux smartphones dont le Galaxy S20 et le modèle pliable Galaxy Z Flip. Il serait étonnant que le constructeur ne profite pas de l'occasion pour présenter officiellement son enceinte et lancer en grandes pompes sa commercialisation.