Samsung planche toujours sur son enceinte connectée équipée de Bixby

Samsung affirme continuer à peaufiner son Galaxy Home

La firme avait alors présenté sonqui embarquait, son assistant vocal. Seulement voilà : toujours pas de trace du produit un an après cette officialisation. Mais la firme coréenne l'affirme, le projet n'est pas abandonné.C'est en tout cas ce que la firme coréenne affirme au micro de The Verge.explique continuer à «» le Galaxy Home, tout en précisant avoir «».Il faut dire que la commercialisation du Galaxy Home a été. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle du Galaxy Fold , le smartphone pliable aux nombreuses péripéties, qui devrait finalement sortir officiellement en septembre.Pour ce qui est du Galaxy Home, il reste désormais à savoir si Bixby sera en mesure de rivaliser avec Alexa , l'assistant vocal d'Amazon. Jusqu'à maintenant, les concurrents n'ont pas vraiment su relever le défi. Apple avait tenté via son HomePod équipé de Siri , dont le succès fut plutôt timide.