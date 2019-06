La Samsung Galaxy Home a finalement une date de sortie

On peut espérer que la Galaxy Home soit à la hauteur de la concurrence

La société a annoncé lancer l'enceinte connectée «» de cette année.La devait être prête en avril et elle n'est toujours pas sortie.Face au silence radio de la marque, c'est le média The Korea Herald qui a pu poser la question au PDG de Samsung Consumer Electronics. Kim Hyub-suk a ainsi répondu que «».On comprend donc qu'il est possible que l'enceinte connectée de la marque ait accumulé un an de retard. Si la raison de ce retard n'est pas dévoilée, on peut espérer que le contrôleur, qui sera équipé de Bixby l'assistant virtuel et vocal développé par Samsung, soit à la hauteur de la concurrence.