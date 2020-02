L'évolution du mange-disque des années 80 est une enceinte intelligente à cartes NFC

Simple comme un objet

Lire aussi :

Amazon répond aux accusations de Sonos concernant le plagiat de ses enceintes connectées



À la sauce démat' un peu salée

Lire aussi :

CES 2020 : Pow dévoile des enceintes Bluetooth dépliables



Source : The Verge

C'est le cas du Yoto Player, une mignonne petite enceinte pour enfant intégrant un lecteur audio, mais surtout un système de cartes NFC permettant d'accéder à un vaste choix d'histoires.Développé par la marque Yoto ainsi que le Studio de Design Pentagram, le Yoto Player est en apparence une petite enceinte connectée très colorée et gadget. En apparence seulement, car à l'instar de La Fabrique à Histoires de Lunii, celle-ci n'est pas là pour relayer le signal d'un smartphone ou autres émetteurs Bluetooth, mais pour lire du contenu destiné aux enfants.Le principe est assez simple. Le Yoto Player accueille des cartes NFC, chacune associée à la lecture d'une histoire, d'un podcast ou encore de musique (presque uniquement classique). L'intérêt est tout autant dans la lecture de contenus « adaptés » aux jeunes auditeurs que dans le choix qui leur est laissé avec l'utilisation de cartes, bien plus stimulantes et créatives qu'une navigation sur écran ne pourrait l'être. Le seul écran présent est ici un petit afficheur pixellisé davantage là pour l'illustration qu'autre chose.Le Yoto Player intègre une enceinte, une sortie casque probablement très peu puissante, et un système de deux larges molettes pour les contrôles. Pour la recharge, il suffit de placer le produit sur une base dédiée. Les paramètres du Yoto Player et la gestion de la bibliothèque sont gérés grâce à une application smartphone dédiée.Les cartes ne stockent pas le contenu en lui-même, mais un lien vers le fichier stocké sur les serveurs Yoto. Cela demande donc de disposer d'une connexion Wi-Fi, mais surtout de prier pour que le service ne périclite pas trop vite. Le contenu est téléchargé et reste donc sur l'appareil, mais la marque ne précise pas sa capacité de stockage, ni même s'il se destine vraiment à sauvegarder le contenu de plus d'une carte à la fois.Si le site officiel regroupe un très grand nombre de cartes, avec des prix oscillants entre 7 et 11 euros pour les histoires, il est également possible de partir sur un système d'abonnement à l'année. Cet abonnement, au tarif plutôt salé de 85 euros par an, consiste en l'envoi une fois par saison (donc quatre fois par an) d'un pack de cartes. Pour le lecteur seul, il faut déjà compter 95 euros. Enfin, pour un bundle Yoto Player + abonnement + un starter pack de plusieurs cartes, nous arrivons à 181 euros. À noter, il est également possible de commander ses propres cartes à personnaliser. Pour cela il faudra uploader le fichiers audio sur les serveurs de Yoto, la carte associée renvoyant vers le lien de l'enregistrement.Concept intéressant même si pas foncièrement novateur, le Yoto Player pourrait néanmoins souffrir de son prix et du stockage uniquement sur serveurs.