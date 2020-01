CES 2020 : Pow dévoile des enceintes Bluetooth dépliables

L'Una Biz

Lire aussi :

CES 2020 : Toutes les actualités du Consumer Electronic Show 2020



L'Una Ultra, la version améliorée

Source : AndroidPhone

C'est notamment en utilisant la technologie d'expansion audio brevetée WaveBloom que la firme a pu réinventer la conception de ses haut-parleurs. Ils sont tous les deux compatibles Bluetooth. Puisqu'une partie de ces enceintes est rétractable, leur atout est de pouvoir être transportée aisément dans n'importe quel sac.Avec une hauteur de 4,4 pouces et une largeur de 2,5 pouces, le tout sur une profondeur de seulement 1 pouce quand il est rétracté (4,1 quand il est élargi), ces haut-parleurs sont aisément transportables. C'est tout l'intérêt du produit, qui s'attache néanmoins à fournir un service complet en matière de son.Prise en charge du Bluetooth 5.0, une autonomie correcte avec ses 12 heures de lecture continue, port de chargement USB Type-C... L'ajout d'un microphone permet aussi de profiter des assistants vocaux pour une navigation plus fluide. De quoi se montrer complet et largement remplir les fonctions que l'on demande à une enceinte connectée Un sac de protection et de transport sera également délivré pour l'achat de cette enceinte, qui s'élève à 149,99 $.C'est le modèle haut de gamme, avec un prix qui double pour l'occasion (299 $) ! Une telle différence explique par plusieurs facteurs, notamment avec une conception plus grande, 12,5 pouces en hauteur, 12,2 pouces en largeur et une plus grande profondeur : 4,1 pouces en mode rétracté, 7,5 pouces quand l'enceinte est « élargie ».Trois pilotes audio haute définition, de nouvelles commandes de volume et plusieurs entrées (USB-C et USB-A) sont présents. L'autonomie passe à 20 heures de lecture, contre les 12 du modèle Una Biz. Les deux enceintes profitent également d'un haut-parleur omnidirectionnel. Aucune date de sortie n'a été pour le moment dévoilé.