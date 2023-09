Des puces dans le parmesan pour assurer la traçabilité

Qui n'a jamais été au marché durant les vacances d'été, que ce soit en France ou bien à l'étranger ? Faire plaisir à ses proches en voulant leur acheter des olives venant tout droit du sud, ou bien du véritable savon de Marseille... Si certains vendeurs sont honnêtes quant aux produits qu'ils vendent, d'autres au contraire le sont beaucoup moins et n'hésitent pas à refourguer ce que l'on appelle des contrefaçons.

De ce fait, pour éviter que cela n'arrive trop souvent, la société p-Chip, basée à Chicago, propose une nouvelle technologie qui est capable d'aller sur pratiquement n'importe quel produit (bien physique), et même l'alimentaire. C'est, en effet, ce que l'on apprend grâce à Tom's Hardware, et pour une première expérience dite de goût, la société a décidé d'utiliser un fromage bien connu à travers le monde entier, le Parmigiano Reggiano.

Pour la petite histoire, ce fameux fromage est un fromage traditionnel, fabriqué dans une région bien précise de l'Italie. Très apprécié pour son goût et pour son authenticité, malheureusement ce dernier est la cible de plusieurs contrefaçons. Ainsi, avec l'insertion de cette micropuce, la société peut désormais être en mesure de contrôler sa traçabilité, et donc d'affirmer ou non avoir affaire à un véritable Parmigiano Reggiano. Ici, le but est bien évidemment d'assurer une qualité supérieure aux consommateurs, mais aussi de protéger les artisans qui se sentent parfois bien démunis face à ces fraudeurs.

Mais alors, à quoi ressemble cette puce ? Eh bien, pour celles et ceux qui seraient perplexes à l'idée de savoir que des micropuces, après avoir été un temps envisagées sous la peau en Suède, sont désormais présentes dans leur fromage, tout d'abord, rassurez-vous ! Celles-ci sont intégrées dans la croute du fromage, donc aucun risque de les manger. Par ailleurs, ces dernières sont très petites (la taille d'un grain de sel) et présentent plus d'avantages qu'une simple étiquette ou encore un code-barres jugé vieillissant.