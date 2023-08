Et ça continue... La Chine arrête un homme avec plus de 100 000 euros de processeurs Intel

La contrebande de processeurs en Chine est un sujet récurrent, avec des histoires assez drôles qui nous sont relatées par les douaniers, comme celle de cette femme qui avait essayé de les cacher sous un ventre factice de femme enceinte. Et comme souvent, ce sont les processeurs Intel qui sont surtout l'objet de ces opérations.

Cette fois, des trafiquants ont tenté une nouvelle approche en cachant les processeurs dans le moteur d'une voiture. Une idée intéressante, et peut-être plus ingénieuse que de simplement attacher au scotch les matériels sur le corps, ou de les cacher dans une trottinette électrique, comme ça avait été le cas avec des SSD. Mais les douaniers ont eu l'œil, et après avoir repéré de premiers éléments suspects, ils ont mené des recherches plus profondes, qui ont donné des résultats.