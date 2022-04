Tout dans la démesure : le plus grand bateau de croisière électrique au monde a fait son premier voyage

Le Yangtze River Three Gorges 1 est donc considéré comme le plus grand bateau de croisière électrique du monde et il affiche ses mensurations pour le prouver : une bête de 100 mètres de long, 16,32 mètres de large, alimentée par une batterie de 7 500 kWh (l'équivalent de 100 véhicules électriques nous dit-on, bien que cela fasse peu de sens de comparer) et pouvant embarquer jusqu'à 1300 passagers.