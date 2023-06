Entre ChromeOS et Windows, ce nouvel OS veut vous aider à mieux travailler en équipe

En fin d'année dernière, un tout nouveau navigateur Web faisait son apparition sur la Toile. Appelé Sidekick et alimenté par Chromium, il promet à ses utilisateurs un espace parfaitement adapté aux besoins des travailleurs. Son objectif premier est donc de vous rendre plus productif en mettant à votre disposition une palette d'outils visant à rendre vos journées de travail plus efficaces et agréables à la fois.