Super73 annonce une très jolie moto... et des vélo électriques pour enfant (vous avez bien lu)

Le C1X se veut une alternative aux grosses motos (électriques ou non) pour un usage citadin simplifié, en lui apposant des dimensions plus réduites et des capacités limitées. La moto embarque avec elle des roues de 15 pouces, un empattement (l'espace entre les axes des roues) de 51 pouces, soit 1,29 mètre et un moteur relocalisé, la rendant plus maniable et légère pour faciliter les trajets en ville.