Des flammes, une explosion : cet essai de moteurs ne se passe pas comme prévu pour SpaceX

En effet, il aura suffi d'une étincelle pour que l'air saturé sous les moteurs prenne feu et génère une forte détonation. Une longue flamme a ensuite entouré toute la base de l'étage et la tour de lancement avant de se consumer et de générer un petit incendie à une trentaine de mètres de là.

L'incident ne semble heureusement pas avoir produit trop de dégâts matériels, tandis que le site était fermé pour des raisons de sécurité au cours du test. Selon l'aveu même d'Elon Musk sur Twitter, la base de l'étage n'a pas l'air d'avoir été trop endommagée après une première inspection. Toutefois les équipes ont attendu le matin pour pénétrer sur le site. Il y aura sans doute des réparations à mener, les différentes vidéos observant Boca Chica en permanence permettant d'observer de nombreux débris.