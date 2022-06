Metacycle : les motos électriques à 5 000$ de SONDORS arrivent sur le marché

Il y a un peu plus d'un an maintenant, SONDORS dévoilait en vidéo le fonctionnement de la batterie amovible embarquée par sa moto électrique, au look particulièrement étonnant. Une moto électrique baptisée « Metacycle », dont l'une des caractéristiques principales était son positionnement tarifaire, à un prix de seulement 5 000 dollars.

Initialement attendue pour la fin de l'année 2021, la SONDORS Metacycle a finalement accusé un certain retard au démarrage, si bien que les premiers exemplaires vont finalement être déployés dans le courant du mois de juillet.