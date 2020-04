Mais où est passé l'iPhone SE Plus ?

L'iPhone SE (2020). © Apple

Mais cela fait plusieurs semaines que la rumeur d'un certain iPhone SE Plus (alors iPhone 9 Plus ) se fait entendre. Or, Apple n'a pour l'heure rien communiqué à son sujet. Et pour cause : sa sortie serait reportée à mi-2021, au mieux.C'est le fameux Ming-Chi Kuo qui, dans une note distribuée aux investisseurs, prophétisait déjà qu'Apple planchait sur un iPhone SE Plus il y a quelques mois. Mais d'après ses prédictions, ce smartphone grand format n'était absolument pas prévu pour être lancé conjointement à l'iPhone SE que nous avons découvert la semaine passée.Prévu, selon lui, pour début 2021, l'iPhone SE Plus n'arriverait pas dans les temps. Sans préciser ses informations, Kuo indique dans sa note «».Nous imaginons sans mal que la situation actuelle liée au Covid-19 force Apple à remanier son calendrier. Aussi ce report probable pourrait être lié à des pénuries de certains composants, ou encore à des soucis liés à l'ingénierie — une discipline qui s'accommode assez mal du télétravail, nous dit-on dans l'oreillette.Bien qu'il ait été prédit que l'iPhone SE Plus serait très simplement un succédané à l'iPhone 8 Plus (comme l'iPhone SE l'est à l'iPhone 8), il pourrait se montrer un peu plus original.D'après MacRumors, l'appareil serait doté d'un écran de 5,5 pouces (comme l'iPhone 8 Plus), ou de 6,1 pouces (comme l' iPhone XR et l' iPhone 11 ). Étonnant, lorsque l'on est pratiquement sûrs que ce smartphone fera l'impasse sur Face ID ; au profit, nous dit-on, d'un scanner Touch ID relégué sur le bouton Power de l'appareil. Ce qui serait inédit chez Apple.À en juger par la marque « SE » qu'il semble porter, il faut donc s'attendre à ce que ce nouveau modèle s'offre à un tarif plus abordable que les iPhone 12 que l'on attend à la rentrée prochaine.