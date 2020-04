iPhone SE : Apple en concurrence directe avec le futur Pixel 4a

Android contre iOS

La déception du LCD sur l'iPhone SE

Pour les performances, avantage Apple

Quid de la photo ?

Des tests nécessaires pour juger leur autonomie

Le prix comme facteur déterminant ?

Apple et Google se retrouvent une énième fois en concurrence, cette fois-ci sur le marché hardware, et plus précisément sur le milieu de gamme mobile. Google, qui a sorti l'année dernière sorti le Pixel 3a un smartphone abordable, excellent en photo et bénéficiant de mises à jour régulières et rapides, va récidiver cette année avec un Pixel 4a dont on sait déjà tout grâce à de nombreux leaks.Apple avait pour sa part tenté le coup du compact à bas prix avec un premier iPhone SE en 2016, et récidive en 2020. Les Pixel 4a et iPhone SE vont donc se retrouver ensemble sur le marché.L'une des principales différences entre ces smartphones, qui va aussi constituer un argument de vente pour l'un comme pour l'autre, est le système d'exploitation. D'une manière générale, tous les appareils Apple vendus à « bas prix » trouvent leur public car ils permettent d'accéder au très convoité écosystème de la firme de Cupertino, à un tarif relativement contenu. L'iPhone SE réalisera donc très certainement un carton de vente.Toutefois, le Pixel 4a n'est pas sans atout. Il propose l'une des meilleures expériences Android avec sa surcouche Pixel, et bénéficiera du meilleur suivi logiciel possible pour un smartphone sous Android Par ailleurs, d'après les rumeurs industrielles, cet iPhone SE 2020 sera le dernier smartphone Apple à embarquer une dalle LCD, la marque à la pomme se tournant à présent vers le tout OLED. Or, sur un appareil à ce prix, se contenter de cette technologie reste décevant, l'OLED étant désormais présent sur le milieu de gamme Android : la preuve étant le Pixel 4a qui y aura droit.L'iPhone SE est équipé d'un écran de 4,7 pouces seulement, mais les énormes bordures qui l'entourent n'en font pas unsi compact qu'on pourrait le penser. Il se contente d'une faible définition 1 334 × 750 pixels, alors que le Pixel 4a affiche du FHD+ (1080p) sur une diagonale de 5,8 pouces.Côté design, l'iPhone SE est très inspiré de l'iPhone 8 et semble sortir d'un ancien temps. Google n'est pas irréprochable non plus à cet égard, mais a tout de même consenti bien plus d'efforts. À noter que le lecteur d'empreintes du Pixel 4 est situé au dos, tandis que celui de l'iPhone SE, Touch ID, prend place sur la face avant , en bas, comme sur les anciens modèles. En outre, ce nouvel iPhone n'embarque pas Face ID.La principale attraction de l'iPhone SE est son SoC A13 Bionic, qui fait le bonheur des iPhone de la série 11 . C'est donc une puce très haut de gamme promettant des performances de haute volée que l'on retrouve dans le corps disgracieux du SE. Le mobile devrait donc être extrêmement fluide et rapide, surtout quand on sait le soin qu'Apple met dans l'optimisation logicielle de ses appareils.Le Pixel 4a, lui, est moins bien loti avec un Snapdragon 730G de Qualcomm, qui reste toutefois une très bonne puce milieu de gamme.À l'égard du stockage, Apple se montre encore une fois plutôt pingre avec 64 Go de mémoire interne, non extensible. Le Pixel 4a devrait être équipé de 128 Go d'espace de stockage. La présence d'un emplacement pour carte microSD n'a pas encore été confirmé.Il est impossible de désigner le meilleur photophone sans avoir eu les deux appareils en main, contentons-nous donc ici de comparer ce que l'on sait.Les deux modèles se contentent du strict minimum avec un capteur photo principal de 12 Mp environ. Pas de téléobjectif, de capteur de profondeur ni d'ultra grand-angle donc. Mais Google et Apple nous ont habitué à des prouesses logicielles permettant d'obtenir de très bons résultats avec un unique module. Idem pour le module photo frontal, qui ne compte qu'un seul capteur. À noter que celui du Pixel 4a est logé dans un poinçon dans le coin supérieur gauche de l'écran.Apple et Google tentent, pour chacun de leur smartphone, de réduire au mieux leur consommation énergétique afin de pouvoir intégrer une batterie à faible capacité. Ce n'est pas toujours une réussite, et les iPhone comme les Pixel ne sont pas réputés pour être des champions de l'autonomie. Cependant il faudra attendre des tests en condition réelle pour juger lequel saura tirer son épingle du jeu en la matière.Pour la recharge, c'est l'habitude d'utilisation des consommateurs qui saura désigner le meilleure. Les deux modèles sont compatibles avec une recharge filaire de 18W, mais seul le Pixel 4a sera accompagné d'un câble USB-C vers USB-C, avec un chargeur USB-C supportant ces 18W. Comme toujours, Apple la joue radin à ce niveau et le chargeur fourni avec l'iPhone SE ne permet pas de profiter des 18W ; il faudra pour cela en acheter un autre.L'iPhone SE est par contre compatible avec la recharge sans fil, là où cette fonctionnalité est tout simplement absente du Pixel 4a.Alors, iPhone SE ou Pixel 4a ? La décision finale reposera peut-être sur le tarif. Le premier cité est commercialisé en France au prix de 489 euros, tandis que son concurrent n'a pas de prix officiel pour le moment. Son prédécesseur, le Pixel 3a, était proposé à partir de 399 euros, mais la facture pouvait grimper jusqu'à 479 euros pour le Pixel 3a XL.