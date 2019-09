On connait le prix des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max (en dollars)

Un prix semblable, mais plus de stockage sur les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max

Source : GSMArena

Pour la surprise, on repassera. Les, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max (remplaçants respectifs des iPhone Xr, Xs et Xs Max) dévoilent avant l'heure leurs tarifs américains . Ces derniers évoluent peu par rapports à ceux des iPhone actuels. En revanche, et comme l'avaient évoqué de précédentes fuites, les capacités de stockage minimales changent pour les deux modèles « haut de gamme ».L'iPhone 11, petit poucet de la nouvelle offre d', doit ainsi se décliner en versions 64, 128 et 256 Go, àEn montant en gamme on retrouve l'iPhone 11 Pro, proposépour 128 Go de stockage et àpour les modèles pourvus de 256 et 512 Go d'espace.L'iPhone 11 Pro Max, pour sa part, se monnayera visiblementen version 128 Go, et àpour 256 et 512 Go de stockage interne.En fuite sur les réseaux sociaux chinois , ces tarifs sont accompagnés de mentions à une Apple Watch S5 . Des AirPods et le fameux tapis de recharge AirPower ( officiellement annulé par Apple il y a quelques mois) sont également évoqués... sans plus de détails. Plus d'informations attendues ce soir à Cupertino.