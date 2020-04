Google oblige les OEM Android à justifier sa présence sur leur boîte

© XDA Developers

Des guidelines plus précises pour les constructeurs

Il serait aisé d'y voir un troll bien senti de la part de Xiaomi vis-à-vis de son rival Huawei — qui n'a plus le droit d'utiliser Google sur ses téléphones —, mais il n'en est rien. D'après Xiaomi, la présence de cette phrase sur la boîte de son smartphone émane d'une volonté de Google.Déjà épinglée à de nombreuses reprises pour abus de position dominante sur Android , Google opte ici pour une attitude des plus provocatrices. À en croire Xiaomi, la firme de Mountain View oblige désormais les OEM à indiquer clairement sur la boîte de leurs appareils qu'ils disposent des applications et services Google.Si l'on a pu, dans un premier temps, suggérer que Xiaomi se moquait gentiment de Huawei en lui faisant un pied de nez, il n'en est rien. Il faudra ainsi s'attendre à ce que tous les futurs smartphones Android fassent figurer cette drôle de mention sur leur packaging.Xiaomi a d'ailleurs pris les devants, et a publié un communiqué pour clarifier la situation et se dédouaner des accusations de trolling. Dans son message, le constructeur explique que ladite mention n'est là que pour satisfaire à de nouvelles attentes de la part de leur partenaire (Google), et que cela n'a rien de plus engageant que le message « Powered by Android » au démarrage d'un smartphone, ou encore de l'étiquette « Intel Inside » apposée sur de nombreux ordinateurs.XDA Developers est allé vérifier les dires de Xiaomi en consultant le Mobile Application Distribution Agreement (MADA). Un document que tous les constructeurs souhaitant utiliser les services et applications Google dans leurs appareils sont obligés de signer et auquel ils doivent se soumettre.Cependant, aucune ligne du MADA consulté par XDA ne fait penser que les constructeurs ont de nouvelles obligations concernant une telle indication sur leur packaging. Mais Xiaomi assure être le premier constructeur à signer la toute dernière version du MADA, lequel contraindrait donc les OEM à intégrer une telle mention sur leurs boîtes.D'après un ingénieur de Xiaomi qui s'est exprimé sur son compte Weibo personnel, les prochains smartphones de Motorola et d'autres marques porteront également cette mention.Pour conclure son message sur une note d'apaisement, Xiaomi appelle de ses vœux une «». Une manière d'assurer Huawei de son soutien... tout en essayant de s'intégrer sur le marché du smartphone très haut de gamme pour devenir calife à la place du calife.