Oppo Find X2 : la fiche technique dévoilée par erreur

La confirmation des ultimes rumeurs

Un modèle Pro ?

Le Oppo Find X2 devait initialement être révélé à l'occasion du Mobile World Congress. Mais en raison de l'épidémie de coronavirus, la plupart des constructeurs se sont retirés. Le salon a alors été officiellement annulé Le smartphone sera bien équipé d'un écran AMOLED de 6,5" au format 20:9. Il sera recouvert d'une protection en verre Gorilla Glass 6 (à l'instar du ZenFone 6 par exemple). Même si cela n'est pas indiqué dans les spécifications techniques, il semble que la dalle proposera un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme nous l' avions indiqué L'appareil comportera une caméra frontale IMX616 basée sur un capteur de 32 mégapixels. Oppo ne reprendrait pas le module selfie escamotable. La fuite de la fiche technique nous permet également d'en savoir plus sur le triple capteur photo placé à l'arrière. On y retrouve un ensemble comprenant un module de 48 mégapixels (IMX68, Oppo travaillant avec Sony), un deuxième de 13 mégapixels et un capteur de huit mégapixels.Oppo ne fait donc pas dans l'originalité en proposant cette configuration de triple capteur photo. Cela permettra néanmoins de capturer des vidéos en 2160p à 30 images par seconde, ou des ralentis en 1080p à 240 images par seconde.Si le chipset n'est pas révélé par la fiche technique, on sait que l'appareil tournera sur un SoC Snapdragon 865 . La fuite précise ici un stockage de 256 Go et 8 Go de RAM. Il ne semble pas y avoir de support pour carte microSD.La capacité de batterie est dévoilée avec ses 4 065 mAh. Pas de détail cependant sur la charge. Les rumeurs indiquaient une charge sans-fil de 30 W et une charge câblée Super VOOC 2.0 de 65 W. Le Realme X2 Pro propose déjà ce genre de technologie.En outre, un benchmark sur Geekbench fait état d'une autre édition, plus musclée. Un second modèle qui serait équipé de 12 Go de RAM et d'un zoom numérique 60x. Oppo devrait normalement lever le voile sur son nouveau smartphone en mars.