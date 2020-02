La future montre connectée Oppo montre son écran incurvé

© Oppo

Si Oppo est principalement connu pour ses smartphones, la firme veut approcher d'autres marchés et notamment celui de la montre connectée. Un premier rendu de cetteavait été dévoilé il y a quelques semaines.La montre ne dispose donc pas d'un écran circulaire (Huawei, Samsung, Honor) mais rectangulaire, à l'instar de ce que propose Apple . La ressemblance est frappante dans ce nouveau rendu, avec les bords incurvés de son écran. Le constructeur s'est justifié en indiquant qu'il n'existe plus beaucoup d'options de conception pour se différencier des autres montres connectées.On note tout de même quelques variations vis-à-vis de l'Apple Watch : il n'y a pas de remontoir sur les côtés, mais un système de boutons (deux sur le côté droit). Brian Shen, le vice-président de Oppo, précise que le cadran est recouvert d'un verre 3D recourbé. Selon lui, cette montre va bouleverser le marché.Elle devait initialement se dévoiler à l'occasion du Mobile World Congress 2020, qui a été annulé . Elle est attendue au premier semestre 2020 , et se déclinera en une version dorée, en plus de la noire classique.