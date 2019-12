Oppo : des écouteurs sans fil et une smartwatch à venir

© GSMArena

Casque de réalité augmenté, montre connectée et copie d'AirPods

La capteur selfie sous l'écran fait ses premiers pas sur smartphone

Say goodbye to the notch 🤯 @oppo 's in display selfie camera is so 🔥 you barely notice the camera's there 🤯#CreateBeyondBoundaries #OPPOINNODay #OppoInnoDay2019 pic.twitter.com/FjVfW4eRLd — Isa Rodriguez (@sisasaid) December 10, 2019

L'année dernière, Oppo profitait de son Inno Day 2018 pour dévoiler un téléobjectif avec grossissement x10 pour smartphone. Cette année, le constructeur chinois (filiale de BBK Electronics, qui détient aussi Vivo, OnePlus et RealMe) a dévoilé une poignée de nouveautés, tout en parlant beaucoup de 5G. Un signe des temps.Centrale durant la conférence d'Oppo, la 5G était prétexte à plusieurs annonces. Parmi elles, un routeur 5G CPE permettant de diffuser la technologie à la maison, pour servir de hub à l'ensemble des appareils IoT présent dans nos intérieurs. Ce routeur sera animé par un modem Snapdragron X55 de chez Qualcomm et devrait arriver sur le marché au cours du premier trimestre 2020.Côté wearable, Oppo a évoqué le lancement, sur le premier trimestre 2020 également, d'une montre connectée. On ne sait pratiquement rien de ce produit pour l'instant. Aucune spécification particulière n'a été annoncée et on ignore encore quelle apparence aura ce produit (il faut pour l'heure se contenter d'une simple silhouette rectangulaire).Tout juste a-t-on appris que cette smartwatch est conçue pour faire office d'extension à un smartphone (une compatibilité étendue pour les smartphones de marque Oppo est donc possible). Elle devrait aussi miser sur l'IA et le deep learning, mais sans plus de détails...Oppo a aussi pensé à nos douces oreilles avec des écouteurs true-wireless, eux aussi assez mystérieux. Le constructeur évoque simplement la présence d'un assistant personnel intégré. Leur design n'est malheureusement pas sans lorgner très fortement sur les AirPods d'Apple Un casque de réalité augmentée assez semblable à l' Hololens V2 de Microsoft a également été annoncé. Ce dernier, qui méritera d'être présenté plus en détail à l'avenir, se doterait d'une caméra fisheye, d'une technologie guide d'ondes basée sur la diffraction et d'un système de reconstruction 3D permettant de créer des images visionnables en réalité augmentée, depuis le casque.n'en parle pas dans son article, mais Oppo a également laissé certains journalistes et influenceurs manipuler l'un des premiers smartphones disposant d'un capteur selfie sous écran vraiment aboutis.Sans caméra pop-up et sans encoche d'aucune sorte, l'appareil est bel et bien capable de prendre des auto-portraits. Une vidéo valant parfois 1 000 mots, on vous laisse jeter un œil au clip capturé par une YouTubeuse invitée à l'événement :