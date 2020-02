Motorola prépare un smartphone 5G à écran ultra incurvé

© Motorola

Un smartphone haut de gamme avec 5G et écran waterfall

Le prétendu Motorola Moto One 2020. © XDA Developers

Lire aussi :

OnePlus coiffe Samsung au poteau sur le nombre de smartphones premium vendus en Inde



Quelles caractéristiques pour le Motorola One 2020 ?

Via : Techradar

D'après des informations de XDA Developers, le constructeur américain profiterait du Mobile World Congress (24-27 février prochain) pour dévoiler deux nouveaux appareils, dont un flagship aux caractéristiques appétissantes.Le 120 Hz n'est pas la seule nouvelle lubie des constructeurs pour 2020 : leur intérêt pour les écrans ultra incurvés ne faiblit pas. Et si, pour l'heure, seuls le Vivo NEX 3 et le Huawei Mate 30 Pro profitent d'un écran dit « waterfall » (chute d'eau en VF), ce futur Motorola One 2020 s'apprêterait à rejoindre le wagon de tête.Ce n'est pas tout. Celui-ci profiterait également d'une fréquence de rafraîchissement accrue, à 90 Hz. Moins que ses petits camarades comme le Samsung Galaxy S20 par exemple, mais identique à ce que OnePlus avait proposé tout au long de 2019 avec les OnePlus 7 Pro et 7T Côté dimensions, on parle d'un écran poinçonné de 6,67 pouces, dont la courbe atteint les 90°. Contrairement au Mate 30 Pro de Huawei cela dit, Motorola devrait conserver les boutons de réglage de volume — une bonne idée, d'après notre expérience.Cela fait quelques années que Motorola s'était fait timide sur le marché du haut de gamme. Le dernier modèle à venir en tête était le Moto Z3 , sorti il y a presque deux ans. Un retour particulièrement attendu, d'autant que — nous l'avons vu — Motorola ne veut pas passer pour paresseux niveau innovation.Mais le marché étant ce qu'il est, Motorola déclinerait son flagship en deux variantes. La première (possiblement baptisée autrement), profiterait d'un Snapdragon 765/765G, de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour une batterie de 4 660 mAh. Le modèle plus musclé, lui, embarquera le Snapdragon 865, 12 Go de mémoire vive et une énorme batterie de 5 170 mAh.Des nouvelles enthousiasmantes donc, qui se concrétiseront, on l'espère, d'ici quelques semaines lors du salon barcelonais.