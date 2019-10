Le Xiaomi Mi Note 10 et son zoom 50x fuitent avant sa présentation

© XDA Developers

Xiaomi Mi Note 10 : sortie prévue le 10 novembre

Via : XDA Developers

Le Xiaomi CC9 Pro, qui sera lancé en Europe sous le nom de Mi Note 10, devrait ainsi voler la vedette à l'excellent P30 Pro de Huawei et son zoom 30x.Le constructeur chinois animera une conférence dans son propre pays le 5 novembre prochain, et le programme s'annonce chargé. Lancement de la montre connectée Mi Watch , de sa nouvelle smart TV mais aussi du nouveau Mi Note 10/CC9 Pro... Xiaomi compte bien inonder le marché de ses nouveautés en cette fin d'année.Concernant le Vieux Continent, il faudra d'après XDA Developers patienter cinq jours de plus - jusqu'au 10 novembre donc - pour voir débarquer le Mi Note 10 et son capteur 108 mégapixels au zoom impressionnant.Du côté des specs, la récente fuite d'une certification TENAA nous donne à voir un smartphone de 6,47 pouces avec écran AMOLED, tournant sous Snapdragon 730G avec entre 6 et 12 Go de RAM. Il embarquerait aussi une gigantesque batterie de 5 170 mAh.