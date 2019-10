En 2020, Xiaomi devrait lancer au moins 10 smartphones équipés de la 5G

Plus de 10 smartphones compatibles

Source : GSMArena

Lei Jun, le PDG de Xiaomi, a profité de la World Internet Conference organisée à Wuzhen, en Chine, pour évoquer les plans du constructeur pour 2020. Une année qui sera marquée par la 5G.Il a expliqué que la marque allait lancer plus d'une dizaine de smartphones 5G dès l'année prochaine, et que la fonctionnalité sera intégrée à des appareils milieu de gamme.Pour l'instant, la 5G est réservée à certains smartphones haut de gamme, et encore, pas à tous. Aucun iPhone n'y a droit par exemple. Mais le réseau va commencer à sérieusement se déployer dans les mois qui viennent. En France, les premiers forfaits commerciaux arriveront en 2020 », explique Jun. Les consommateurs, qui doivent aussi penser qu'ils vont garder leur mobile deux, trois ans ou plus, vont commencer à s'intéresser à la compatibilité 5G. Le Mi 9 Pro 5G est d'ailleurs un plus grand succès que prévu et Xiaomi a du mal à répondre à la demande.Xiaomi espère que cette stratégie va permettre de rebooster les ventes en Chine, où l'entreprise a perdu des parts de marché (11,8 % au deuxième trimestre 2019, contre 13,9 % à la même période en 2018). La marque est, par contre, en bonne santé en Europe, où elle frôle désormais les 10 % de parts de marché (9,5 %), alors qu'elle n'atteignait que 6,5 % l'année dernière.