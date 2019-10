Le patron de Red quitte le navire : le Hydrogen 2 annulé

Des problèmes de santé invoqués

Le Hydrogen One toujours supporté

Lire aussi :

En 2020, Xiaomi devrait lancer au moins 10 smartphones équipés de la 5G



Via : Android Police

Presque un an après la sortie décevante (et tumultueuse) de l'Hydrogen, et malgré les promesses d'un nouveau modèle plus performant, le patron de RED annonce sa démission, et l'annulation séance tenante de l'Hydrogen Two.Jim Jannard, fondateur et P.-D.G démissionnaire de RED, explique dans un court message que de récents problèmes de santé le poussent vers la sortie., confesse le chef d'entreprise.Et de reprendre : «», tuant ainsi dans l'œuf l'opportunité d'un smartphone de seconde génération plus à même de répondre aux attentes des clients.Si le smartphone « à écran holographique » n'aura finalement pas de petit frère, Jim Jannard annonce que celui-ci sera toujours supporté par l'entreprise dans le futur.Les quelques détenteurs d'un Hydrogen One sont donc a priori assurés de recevoir les futures mises à jour Android, ainsi que les correctifs de sécurité et autres améliorations éventuelles de ses fonctionnalités.En juillet dernier, Jim Jannard revenait sur les difficultés rencontrées par son entreprise pour faire de ses promesses une réalité avec l'Hydrogen One. Rejetant la faute sur ses sous-traitants, le chef d'entreprise promettait un Hydrogen Two plus performant, ainsi qu'une substantielle remise pour les possesseurs actuels d'un Hydrogen One.