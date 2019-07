Malgré l’échec du premier modèle, RED confirme que le Hydrogen Two est dans les cartons

© RED

Recommencer depuis le début

Un traitement préférentiel pour les possesseurs de l'Hydrogen One

Lancé en novembre à prix d'or, le Hydrogen One est un échec commercial et critique

Via : Tech Radar

Dans un post publié sur les forums du site H4Vuser.net, Jim Jannard, P.-D.G de, tire à boulets rouges sur ses partenaires chinois qui, selon lui, sont responsables de la mauvaise qualité du. Désormais mieux accompagnée, l'entreprise planche sur un second smartphone bien plus convaincant, promet le patron.», écrit Jim Jannard sur le forum précité.Forcément déçus, le boss de Red et ses équipes se sont pourtant remis au travail immédiatement, repartant d'après le patron «». Cette fois, l'entreprise dit s'être acoquinée avec un nouvel ODM chinois qu'elle décrit comme «».Ne laissant plus de place au hasard, Jim Jannard explique avoir sélectionné les talents qui l'accompagnent avec soin. Ainsi, le futurse dotera non seulement d'un design plus soigné, mais aussi, et élaboré en interne. Un capteur qui sera également disponible sur le premier Hydrogen par le biais d'un module à greffer au dos.Conscient qu'un telpeut heurter les fidèles de la première heure, Jim Jannard assure que les possesseurs du Hydrogen One auront droit à un traitement de faveur pour l'achat du Hydrogen Two et/ou du nouveau module caméra.». Un geste appréciable, d'autant que l'entreprise spécialisée dans les caméras n'en est pas à son premier écueil en matière de smartphone.Retards successifs, fiche technique décevante et performances photo et vidéo indignes d'une marque spécialisée, le Hydrogen One était surtout facturé à prix d'or — autour de 1 500€ — lors de sa sortie en novembre dernier.