Nouveau retard annoncé pour le Hydrogen One en titane de RED

Des versions en aluminium offertes en dédommagement

Cela fait maintenant un an et deux mois quea ouvert les précommandes de son smartphoneLes livraisons, à l'origine prévues cet été, ont été. Aujourd'hui, un post de blog du PDG de l'entreprise nous apprend que seule la livraison des versions en aluminium sera honorée.Dans son post, Jim Jannard explique que son entreprise a été «» par plusieurs fournisseurs, causant ainsi un retard important sur la fabrication des Hydrogen One en version Ti.Un coup dur pour l'entreprise, qui déclare avoirque pour sa déclinaison en aluminium. Alors pour dédommager ses clients lésés, Red s'engage àà toutes les personnes ayant pré-commandé une version en titane.Ceux-ci pourront alors conserver les deux modèles lorsque la situation se décoincera.