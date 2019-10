Les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro déjà vendus à plus d'un million d'exemplaires

© Colin Golberg pour Clubic

Huawei peut compter sur le marché national

Commercialisés depuis le 26 septembre 2019, seulement en Chine, les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro semblent se diriger vers le succès escompté par la marque. À l'occasion de l'ouverture d'un Huawei Flagship Store à Shenzhen, le constructeur annonce avoir déjà écoulé plus d'un million d'exemplaires de son smartphone, en quelques jours seulement.Huawei a officiellement présenté ses Mate 30 le 19 septembre dernier à Munich. Si leurs qualités hardware sont indéniables, ils souffrent d'un important défaut au niveau logiciel : ils sont privés des applications et services Google à cause des sanctions commerciales prononcées par les États-Unis à l'encontre de la marque. Pour les utilisateurs chinois, de toute manière habitués à ne pas recourir aux outils de la firme de Mountain View, ce n'est pas un problème. De plus, une vague de sympathie envers Huawei pousse les citoyens de l'Empire du Milieu à acheter les appareils de l'entreprise pour la soutenir dans ces moments de tension.Reste à savoir comment les Mate 30 et Mate 30 Pro vont être reçus à l'international. Ils devraient être disponibles en France et en Europe avant la fin de l'année 2019 selon les dernières communications du fabricant, qui ne s'est par contre pas risqué à dévoiler une date de sortie précise. Chez nous, l'absence des services Google risque d'être très préjudiciable : de nombreux consommateurs vont probablement refuser de payer aussi cher pour un smartphone sans Play Store, Maps ou YouTube.Huawei a expliqué être prêt à installer les Google Apps « en une nuit » si les sanctions étaient levées. Le constructeur espère qu'un terrain d'entente pourra être trouvé d'ici là avec le gouvernement américain.