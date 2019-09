Huawei vise 20 millions de Mate 30 vendus, même sans applications Google

Le marché chinois à la rescousse de Huawei ?

Source : AndroidAuthority

Il y a quelques jours, Huawei a officialisé son nouveau smartphone Mate 30 , dont la particularité est d'être totalement dénué d'applications et services Google. Une absence qui ne devrait pas empêcher le Mate 30 de se vendre par millions... selon Huawei.En effet, le géant chinois compte bien écouler 20 millions de Mate 30 dans les prochains mois, notamment grâce au marché local. Selon Richard Yu, son P.-D.G. : «».Rappelons que le constructeur a récemment indiqué que si le ban américain était levé, Huawei pourrait pousser l'installation des services et applications Google « en une nuit » . Reste à savoir maintenant quelle tournure prendra cet affrontement entre Huawei et les Etats-Unis...