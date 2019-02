Samsung a déposé un brevet pour un stylet doté d'une caméra avec zoom optique

Une technologie qui entre dans le champ du « faisable » pour Samsung

La réponse de Samsung aux constructeurs chinois ?

Sans dépôt de brevet, la chose aurait pu être considérée comme une rumeur douteuse, mais il semble bel et bien queréfléchisse à faire entrer ses futursdans une autre dimension. Alors que le géant coréen dévoilait cet été, pour son Galaxy Note 9, un stylet connecté en Bluetooth capable de servir de déclencheur photo, voilà que la baguette magique de Samsung pourrait directement intégrer de quoi prendre des clichés par ses propres moyens.D'après le brevet déposé par Samsung,. Ce dernier serait épaulé d'un zoom optique au format périscope et pourrait être commandé à l'aide de touches intégrées au stylet. Son facteur de grossissement n'est pas précisé en revanche, mais il pourrait atteindre le seuil des x5, comme le laisse entendre le site britannique TrustedReviews . Ce dernier rappelle que Samsung serait sur le point de racheter CorePhotonics , une firme ayant préalablement travaillé sur les zooms de certains smartphones du fabricant Oppo. En effet, il y a deux ans, l'entreprise avait notamment été en mesure de mettre au pointpour le compte du constructeur chinois.Si le lien entre cette possible acquisition de Samsung et le dépôt de brevet pour un S Pen équipé d'un zoom optique est loin d'être établi, il ne serait pas particulièrement surprenant que le géant coréen investisse une somme estimée àdans une société capable de concrétiser ce projet de stylet photographe. L'idée serait alors de, attendu pour l'été prochain, ou à une version ultérieure de la phablette de Samsung.Pour rappel, les zooms optiques se démocratisent peu à peu, notamment suite à l'ajout d'un zoom hybride (combinant zoom optique et numérique) sur le Huawei P20 Pro, puis sur le Mate 20 Pro . Huawei ne fait par ailleurs aucun secret de son désir de proposer, sous peu, un smartphone pourvu d'un zoom hybride x10 «».Récemment, Oppo a pour sa part répliqué en indiquant qu'il serait lui aussi en mesure de présenter, sur le prochain MWC, un zoom hybride x10 pour smartphone