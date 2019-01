Samsung annonce un nouveau capteur photo 1/3.4" de 20Mpx pour smartphones

L'ISOCELL Slim 3T2 : le capteur photo "le plus compact de l'industrie", argue Samsung

La technologie Tetracell pour de plus beaux selfies en soirée

Si ce capteur risque de s'avérer trop ténu (1/3.4", soit près de 5,1mm de diagonale) pour les modules photos dorsaux d'appareils haut de gamme, sa présence derrière une optique frontale, destinées aux selfies, pourrait faire gagner de précieux millimètres aux constructeurs de mobiles. C'est en tout cas l'objectif (photo !) premier de Samsung avec ce nouveau produit, dont la production de masse devrait commencer sur le premier trimestre 2019.D'un point de vue technique ce dernier ne démérite pas et arrivera épaulé de plusieurs technologies mises au point par Samsung, apprend-on du communiqué publié ce mardi 22 janvier par la firme.Samsung met bien évidemment en avant les qualités de son nouveau capteur en photo (le dispositif sera ainsi capable de capturer des clichés en 20 Mpx, avec des pixels de 0,8 µm), mais insiste aussi beaucoup sur sa grande compacité., assure fièrement le fabricant dans son manifeste, sans toutefois se risquer à donner des chiffres tangibles.Cette compacité essentiellement pensée pour faciliter l'intégration de modules miniatures en façade de nos futurs mobiles, devrait également donner aux constructeurs l'opportunité d'améliorer le design général de leurs prochains smartphones, en intégrant de plus petits modules photo au dos de ces derniers. Un argument que Samsung ne semble par contre mettre en avant qu'à destination des smartphones milieu de gamme.Côté technologies, le géant coréen évoque notamment Tetracell. Elle permet en deux mots de regrouper un total de quatre pixels en un seul pour des photos plus nettes et lumineuses en basse lumière, lit-on.Avec une production de masse lancée dans les prochaines semaines, l'ISOCELL Slim 3T2 pourra logiquement être intégré à certains smartphones lancés sur la seconde moitié de l'année 2019. Il sera alors temps de tirer de premières conclusions quant à l'efficacité effective du nouveau capteur de Samsung.