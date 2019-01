Samsung achète le constructeur d’un module photo pour smartphone avec zoom 25x

Samsung aurait racheté un spécialiste de la photo sur smartphone

Corephotonics est en litige depuis des mois avec Apple concernant ses brevets

Source : 9to5Mac

Samsung veut muscler la partiede ses smartphones, l'un des critères les plus importants pour les consommateurs lors de l'achat d'un nouvel appareil. Pour ce faire, le coréen aurait mis la main sur Corephotonics, un fabricant spécialisé dans la conception dephoto pour smartphones.Cette entreprise a notamment développé un capteur téléobjectif à zoom, une première pour ce type de composant. Corephotonics équipe déjà les téléphones Oppo, et leur fournit des capteurs avec un zoom 5x et 10x. Ce rachat pourrait contraindre le fabriquant à changer de fournisseur pour ses prochains modèles.La société israélienne n'est pas inconnue des observateurs de la tech. Elle a déjà fait parler d'elle en attaquant Apple en justice, pour violation de. Corephotonics estime que la Pomme a volé ses technologies concernant lephoto, équipant les iPhone depuis l'iPhone 7 Plus. Apple de son côté réplique en affirmant que Corephotonics viole des brevets qu'elle détient sur ce type de capteur photo et l'affaire n'a pas encore été tranchée par la justice à ce jour.Samsung aurait mis 155 millions de $ sur la table pour intégrer la société à ses effectifs. Le constructeur coréen était déjà l'un des investisseurs principaux de Corephotonics, avec son fond d'investissement Samsung Ventures.