La barre de son Yamaha YAS106 soldée à 99,99 euros

Passez le mur du son (sans vous poser de question)

Une entrée de gamme de qualité

Modifié le 27/06/2018 à 09h21

On vous avait prévenu, les soldes approchent à grand pas. Tellement vite même, que Cdiscount à d'ores et déjà débuté les hostilités avec cette offre portant sur les barre de son Yamaha YAS106 qui voit son prix tomber sous la barre des 100 euros.Cdiscount n'a pas perdu de temps et vous propose déjà de découvrir une ribambelle d'offres sur tout son catalogue. Vous pourrez d'ailleurs découvrir quelques uns des bons plans qui nous ont tapé dans l'oeil en allant jeter un œil à notre page dédiée aux soldes. Mais pour l'heure, laissez-nous vous parler de cette promotion portant sur la barre de son Yamaha YAS106 qui voit sont prix dégringoler de 44% pour l'occasion.Vous pourrez ainsi découvrir ce produit à 99,99 euros au lieu de 179,99 habituellement. Une jolie ristourne donc, qui vous permettra d'équiper votre salon avec une barre de son qui allie qualité et efficacité. Comme bien souvent, les frais de livraison vous seront offerts, et vous pourrez même choisir la livraison en un jour.Entrée de gamme de Yamaha, la YAS106 n'en demeure pas moins d'excellente facture, ce qui en fait un produit au rapport qualité/prix excellent. Extrêmement compacte, et discrète, elle dispose de deux hauts-parleurs 1 pouces pour les aigus, de deux hauts parleurs de 2 pouces 1/8ème pour les graves et les médiums, et de deux autres haut parleurs de 3 pouces, cette fois-ci uniquement consacrés au basse, pour une puissance totale de 120W. Seul manque à l'appel un caisson de basse, même s'il sera toujours possible d'en relier un à l'appareil.Côté connectique, cette barre de son peut compter sur une entrée HDMI compatible 4K et HDR, ainsi qu'une entrée optique, une prise 3,5 mm et du Bluetooth. Elle s'avère en outre compatible avec Dolby Pro Logic II, le Dolby Digital, le DTS, le Dolby Audio et le SBC. Vous pourrez aussi découvrir de nombreuses fonctionnalités, comme un mode Virtual Surround, l'amplification des basses, ou un mode Clear Voice, pensé pour les films ou la musique.