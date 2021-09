Un acteur de la série Ted Lasso obligé de préciser qu’il est bien humain (et pas un joueur de Fifa)

Il est effectivement possible de faire jouer des acteurs décédés, comme on l'a vu dans Rogue One: a Star Wars story, ou de rajeunir numériquement des comédiens comme l'ont prouvé les différents films de Marvel Studios. Même le groupe ABBA va profiter d'une cure de jouvence numérique pour son retour sur scène à grand renfort d'hologrammes.

Seulement, cette technologie coûte cher, et Apple n'irait clairement pas dépenser son argent pour créer de toutes pièces un acteur numérique sans aucune raison valable.

Si certains ont pu penser voir un comédien fait uniquement de pixels, c'est probablement dû à l'éclairage de la scène et à la focale utilisée dans cette photo qui rend Brett Goldstien plus plastique qu'il ne l'est à l'écran. Comme on a vu la série, on peut vous affirmer, si besoin en est, que le comédien est bien réel dans l'ensemble des épisodes.

Pour faire taire les rumeurs une bonne fois pour toutes, l'acteur a finalement publié une vidéo où sa tête est remplacée par un Animoji. « Je suis un être humain complètement normal et réel qui vit dans une maison en effets spéciaux et qui fait des choses normales et basiques comme faire des rendus, mettre en cache et transférer des données » explique-t-il avec humour.