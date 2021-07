Snowpiercer : sa saison 3 à peine tournée, la série en gagne une quatrième

De quoi poursuivre sereinement son intrigue donc, et pourquoi pas aller piocher dans le matériau original, notamment les derniers tomes de la saga. Pour mémoire (spoilers !), en fin de saison 2, nos héros et antagonistes sont divisés. Layton et Ruth (Daveed Diggs et Alison Wright) sont partis à la recherche de Melanie (Jennifer Connelly) qui pourrait avoir trouvé un endroit suffisamment chaud pour redémarrer la civilisation. Pendant ce temps, Mr Wilford (Sean Bean) dirige toujours le train d'une main de fer, mais la révolte gronde toujours.