Simon Astier (Hero Corp) travaille sur Visitors, une nouvelle série pour Warner TV

Alors que son demi-frère Alexandre vient de mettre en ligne la bande-annonce du film Kaamelott, Simon Astier est également dans l'actualité. C'est par le média américain Variety que l'on apprend aujourd'hui qu'il va jouer dans une série qu'il a lui-même créée et qu'il va également réaliser et écrire : Visitors.

Il y incarnera Richard, un jeune policier qui va voir deux étranges lumières se percuter dans le ciel lors de sa première journée de travail. Le show, qui mêlera comédie et fantasy, sera la première série originale française de Warner TV, chaîne payante lancée il y a peu par WarnerMedia (disponible via des offres Canal+).

Visitors sera composée de 8 épisodes de 30 minutes et proposera à son casting quelques têtes connues des gens qui naviguent sur Internet, comme Grégoire Ludig et David Marsais du Palmashow, Adrien Ménielle et Arnaud Tsamere, ou encore Florence Loiret Caille, Damien Jouillerot, Vincent Desagnat, Tiphaine Daviot, Julie Bargeton et Delphine Baril.